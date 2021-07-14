Ученые назвали продукты, повышающие иммунитет
- 14.07.2021, 18:18
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В эксперименте поучаствовали 36 добровольцев.
Ученые из Стэнфордской школы медицины выяснили, что продукты, в которых содержатся ферменты, повышают иммунитет. Исследование опубликовано в журнале Cell.
В эксперименте поучаствовали 36 добровольцев. Их разделили на две группы: первая в течение десяти недель питалась кефиром, творогом, йогуртами, ферментированными овощами, кимчи, рассыльными напитками и чайным грибом, вторая — цельнозерновыми кашами и хлебом, бобовыми, семенами, орехами, овощами и фруктами.
Выяснилось, что в первой группе снизился уровень воспалительных белков, в том числе интерлейкина 6, что благотворно сказалось на течении таких болезней, как ревматоидный артрит, диабет второго типа и хронический стресс.