Медики нашли неожиданный метод, обеспечивающий защиту от COVID-19 15.07.2021, 8:14

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В Университете Майами провели ретроспективный анализ данных десятков тысяч пациентов со всего мира.

Анализ данных со всего мира убедительно свидетельствует о том, что ежегодная вакцинация от гриппа снижает инфицированность пациентов коронавирусом SARS-CoV-2. Люди с COVID-19, которые были вакцинированы от гриппа, также реже обращались в отделение неотложной помощи и реже попадали в отделение интенсивной терапии, об этом говорится в отчете Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, опубликованному на интернет-портале Medicalxpress.

Иммунизация мира против COVID-19 - сложная задача, и, хотя производство и распространение вакцин увеличивается с каждым днем, ожидается, что некоторые страны не проведут вакцинацию большого числа населения до начала 2023 года.

Недавно несколько исследований показали, что вакцина против гриппа снижает риск заражения COVID-19, что означает, что она может стать ценным оружием в борьбе с пандемией.

Сьюзан Тагиофф из Медицинской школы Миллера при Университете Майами, США, и ее коллеги провели ретроспективный анализ данных десятков тысяч пациентов со всего мира, чтобы узнать больше о возможной защите.

В крупнейшем исследовании такого рода группа исследователей проанализировала данные о прогрессировании заболевания и состоянии здоровья более 70 миллионов человек. Для этого ученые использовали базу данных TriNetX, в которой хранятся анонимные электронные файлы пациентов из многих стран.

Исследователи искали людей с COVID-19 и отфильтровывали их в соответствии с риском развития тяжелого заболевания, включая возраст, пол, этническую принадлежность, курение и проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких. Согласно этим критериям, в общей сложности было зарегистрировано более 37000 человек с коронной инфекцией, которые затем были разделены на две группы.

Исследователи сравнили частоту 15 осложнений (сепсис, инсульт, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, боль в суставах, почечная недостаточность, анорексия, инфаркт миокарда, пневмония, отделение неотложной помощи, госпитализация, отделение интенсивной терапии и смерть) в течение 120 дней положительный тест на SARS-CoV-2 между двумя группами.

Анализ показал, что те, кому не делали прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20 %) попасть в отделение интенсивной терапии.

По словам авторов исследования, их результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа защищает от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Но они добавляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать и лучше понять возможную связь.

В будущем вакцинация против гриппа может помочь обеспечить лучшую защиту в странах, где мало вакцин против COVID-19.

«На данный момент только небольшая часть мира была полностью вакцинирована против COVID-19», - объясняет доктор Девиндер Сингх, ведущий автор исследования и профессор пластической хирургии в Медицинской школе Миллера Университета Майами. Мировое сообщество должно найти решения по снижению заболеваемости и смертности.

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