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Боррель: ЕС готов рассмотреть новые санкции в отношении режима Лукашенко

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  • 15.07.2021, 13:10
  • 1,452
Боррель: ЕС готов рассмотреть новые санкции в отношении режима Лукашенко
Жозеп Боррель

Нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными.

Евросоюз готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении режима Лукашенко после обысков и задержаний в правозащитных и неправительственных организациях. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Эти тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси», — заявил Боррель.

В заявлении также содержится призыв к властям Беларуси придерживаться международных обязательств, уважать права человека и фундаментальные свободы. ЕС требует освобождения политзаключенных. Боррель пообещал поддерживать международные инициативы по обеспечению подотчетности, в том числе в рамках Совета ООН по правам человека и Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности.

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