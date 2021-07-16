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В Беларуси вновь обновлен температурный максимум за весь период метеонаблюдений

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  • 16.07.2021, 9:38
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В Беларуси вновь обновлен температурный максимум за весь период метеонаблюдений

Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели.

В Беларуси вновь обновлен температурный максимум за весь период метеонаблюдений, передает БелаПАН.

15 июля в Дрогичине воздух прогрелся до +35,2 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 20 лет назад в Пинске — +34,6.

14 июля также был обновлен температурный максимум — в Жлобине зафиксировали +34,6 градуса (до того с 1951-го держались +33,8 в Житковичах).

Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели, а в начале следующей зной начнет отступать.

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