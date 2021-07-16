«Даже сейчас готовы продавать машины по копии паспорта» 6 16.07.2021, 10:13

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«Перекуп» – о работе в 2021-м и ситуации на рынке.

К автомобильным перекупщикам можно относиться по-разному. Одни их на дух не переносят, другие воспринимают спокойно, понимая, что практически любой торговец – это своего рода перекупщик. Аbw.by пообщался с одним из них, чтобы узнать, как им работается в 2021 году, а также понять, что сейчас происходит на рынке "бэушки".

"Стоит задача выбрать лучшее из худшего"

По словам перекупа, последнее время на автомобильном рынке страны наблюдается стабильный спрос. Наибольшей популярностью пользуются автомобили ценой до 6000$.

“Наконец-то можно говорить о том, что рынок зашел в свое нормальное русло. Нет каких-либо скачков цен из-за нестабильности курсов валют или изменений в законодательстве. Дешевых авто в России уже давно нет, потому с Востока машины к нам практически не приезжают. Это направление перестало быть выгодным, да и народ уже "наелся" российским хламом. Поэтому все движение по недорогим авто идет внутри страны.

Достаточно много свежих машин пригоняют из Европы и Америки, но, даже несмотря на льготную растаможку, позволить себе такие машины могут далеко не все. Машины "оттуда" все равно стоят от 9000-10.000 долларов и выше. Большинство людей обладает более скромными бюджетами на покупку автомобиля, поэтому самый “движняк” идет по машинам за 2-5 тысяч. В этом ценовом сегменте и работает большинство "перекупов".

В основном это машины начала 2000-х и немного конца 1990-х. Учитывая немалый возраст, нужно понимать, что их состояние в большинстве случаев не самое лучшее, поэтому найти что-либо подходящее очень сложно. У "перекупа" стоит задача выбрать лучшее из худшего, довести до ума, придать товарный вид и продать, добавив свой интерес.

Некоторые покупатели даже не хотят ехать смотреть машину, если узнают, что продавец – "перекуп". У части населения сложились какие-то довольно странные стереотипы, что если машину продает "перекуп", то она обязательно должна быть плохой. Это далеко не так. Мы ведь не берем машины с какой-то другой планеты, а покупаем тут, внутри страны, у таких же людей, как и сами покупатели. Но некоторые все равно ошибочно думают, что машина "от хозяина" должна быть лучше "перекупской". О том, какими бывают те самые "хозяйские", я прекрасно знаю.

По телефону слышишь, что машина в отличном состоянии, а когда приезжаешь смотреть – можно хвататься за голову. И это те самые машины "от хозяина", за которыми гоняются многие покупатели. Причем какой-либо связи с тем, сколько лет машина была в одних руках, чаще всего нет.

Добитых машин среди тех, которые 5-10 лет были у одного владельца, очень много. У таких вариантов иногда бывает даже больше мелких нюансов. Возможно, человек сам этого даже не замечает, ведь уже 5 лет ездит без кондиционера, три года – без ABS, год – с треснутым фонарем и т.д. Главный аргумент – он так давно ездит, ему нормально", – говорит перекупщик.

Он признается, что самые выгодные варианты чаще всего покупаются не по объявлениям в интернете. На помощь серьезным перекупщикам приходят связи со страховщиками, эвакуаторщиками, а иногда и с автомобильными "разборками".

"До ДТП была в идеальном состоянии"

“Купить что-либо интересное в интернете крайне сложно, выгодные варианты продаются в буквальном смысле за считаные часы. Некоторые отваживаются на покупку не глядя. Звонят, договариваются о цене и отправляют задаток на карту или телефон, а уже потом едут смотреть машину. Это достаточно рискованный путь, ведь можно не только взять хороший вариант, но и "влететь на бабки". Среди знакомых были случаи, когда по приезде приходилось отказываться от покупки. Иногда проще потерять время и 50-100 долларов задатка, чем купить откровенный хлам.

В работе "перекупа" бывают и большие потери, например, когда покупаешь авто не на ходу. В таких случаях почти все продавцы утверждают, что до ДТП машина была в идеальном состоянии. А потом выясняется, что подвеска "убита", подшипники гудят и т.д.

Был в моей практике случай, когда после восстановления кузова выяснилось, что у машины проблемы с МКПП: при переключении хрустели синхроны на двух передачах. Пришлось менять коробку. Запчасть с работой вылились в 400 долларов непредвиденных расходов. Самое интересное, что продавец, скрывая этот факт, прекрасно знал, что нам еще придется встретиться, ведь машина была на учете. При встрече в ГАИ он включил дурачка и сказал, что надо просто медленнее переключать передачи и вообще он уже так давно ездил, мол, ничего страшного. Осадок неприятный, но, понятное дело, никаких претензий ему не предъявишь", – рассуждает собеседник.

Он отмечает, что с появлением налога на автомобили перекупать машины стало немного сложнее. Люди опасаются, что после такой "продажи" им придется платить налог за машину. Также многие боятся, что потом им будут приходит "письма счастья".

"Но даже с появлением налога остались те, кто готов продать машину по копии паспорта. Тут механизм работы достаточно прост. Если человек не готов продать без переоформления, приходится предлагать ему меньшую цену на сумму, равную вознаграждению "вешалке" и лишней постановке на учет. Для некоторых это весомый аргумент.

Как я уже говорил, лучшие машины покупаются не по интернету. Когда ты много лет работаешь в этой сфере и при этом стараешься быть максимально честным, то обрастаешь большим количеством знакомых и полезных связей. К тебе обращаются знакомые, знакомые знакомых и т.д. Просят подобрать машину, интересуются, есть ли что-то достойное в наличии. Иногда производишь обмен.

Нередко обращаются те, кому нужно быстро продать машину. Такое случается не только тогда, когда срочно нужны деньги. Многие пытаются быстро избавиться от своего старого авто, когда сами находят в продаже интересный для себя вариант. Сейчас вообще наблюдается ситуация, когда человек продает машину, купленную в те годы, когда цены в России и Беларуси сильно просели. Знаю много таких случаев, когда после 4-6 лет эксплуатации люди продают машины за те же суммы, что покупали в 2015 году. Если видишь, что автомобиль был приобретен в эпоху низких цен, то можно пробовать сторговать лишнюю "сотку". С людьми, которые понимают, что спустя столько лет они продают машину примерно за те же деньги, что и купили, торговаться проще”, – признается собеседник.

"Часть машин, которые продаются в автокомиссионках, принадлежит "перекупам"

По мнению "перекупа", предпочтения белорусов по автомобилям особо не меняются. Люди по-прежнему любят дизельные универсалы, минивэны и микроавтобусы.

"Минивэны в пределах 4-6 тысяч продаются очень хорошо, только "живых" машин с каждым годом остается все меньше. Например, хороший VW Sharan 1998-1999 годов выпуска можно продать за 4500 долларов, хотя этим машинам уже более 20 лет. А вот Passat B3/B4 последнее время сильно подешевел. Вероятнее всего, цены на них упали из-за отсутствия “соляровозов”.

Если говорить в целом, то машины, находящиеся в хорошем состоянии, хорошо продаются независимо от марки. Хорошо сохранившиеся “французы” и “итальянцы” тоже пользуются спросом. Самое главное – состояние, и если оно достойное, то машину заберут быстро, даже по цене выше средней по рынку.

Лично я стараюсь доводить машину до такого состояния, чтобы она продавалась быстро. Конечно, иногда бывает, что автомобиль продается больше месяца, но это уже плохо. Зазор на машинах в этом ценовом сегменте, как правило, небольшой, 300-500 долларов, поэтому для хороших заработков нужен оборот.

Некоторые перекупщики оставляют свои машины на реализацию автохаусам. Часть таких площадок – это бывшие "перекупы", которые просто легализовались и перешли на другой уровень работы. Зачастую автохаусы вызывают больше доверия, поэтому через них продается немало машин, в том числе и в кредит", – откровенничает собеседник.

Главное – состояние

По его словам, у тех, кто ищет недорогую машину, потихоньку меняется сознание. Люди меньше обращают внимание на год выпуска и показания на одометре, а смотрят на состояние.

"Конечно, встречаются те, кто, имея в кармане 3-5 тысяч долларов, ищет 15-20-летнюю машину в состоянии новой. Бегает вокруг нее с толщиномером в поиске заводского окраса. Интересуется, а точно ли тут оригинальный пробег. Другие прекрасно понимают, что машина такого возраста просто не может быть "не бита, не крашена", а показания пробега в Беларуси не самый важный критерий.

При покупке недорогого возрастного автомобиля я бы советовал в первую очередь обращать внимание на состоянии кузова. В Беларуси достаточно суровые условия, машины сильно гниют. Качественная переварка и покраска авто может стоить как половина машины, а то и больше. Также не стоит гнаться за годом выпуска: нередко бывает, что более старый автомобиль сохранился лучше, чем такой же, но моложе. Это во многом зависит от пробега и от того, как за ним ухаживали прежние владельцы".

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