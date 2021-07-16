Виктор Бабарико встретился с адвокатом в новополоцкой колонии

Виктор Бабарико встретился с адвокатом в новополоцкой колонии2
- 16.07.2021, 17:09
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В Новополоцк политзаключенного доставили вчера.
Адвокат Евгений Пыльченко 16 июля встретился с претендентом на пост президента Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико в исправительной колонии (ИК-1) в Новополоцке, передает «Радыё Свабода». Бабарико в колонию доставили вчера, и он теперь находится на карантине.
Сообщается, что сам Виктор Бабарико здоров, чувствует себя нормально и всем передает привет.
Адвокаты намерены регулярно встречаться с политзаключенным, а на днях получили копию приговора и готовят жалобу.