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Виктор Бабарико встретился с адвокатом в новополоцкой колонии

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  • 16.07.2021, 17:09
  • 4,138
Виктор Бабарико встретился с адвокатом в новополоцкой колонии
Виктор Бабарико

В Новополоцк политзаключенного доставили вчера.

Адвокат Евгений Пыльченко 16 июля встретился с претендентом на пост президента Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико в исправительной колонии (ИК-1) в Новополоцке, передает «Радыё Свабода». Бабарико в колонию доставили вчера, и он теперь находится на карантине.

Сообщается, что сам Виктор Бабарико здоров, чувствует себя нормально и всем передает привет.

Адвокаты намерены регулярно встречаться с политзаключенным, а на днях получили копию приговора и готовят жалобу.

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