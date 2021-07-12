Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую колонию

Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую колонию3
- 12.07.2021, 9:37
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Об этом сообщили его защитники.
Сегодня утром защитники претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 г. Минска для посещения подзащитного. Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в колонию, находящуюся в Новополоцке.
Напомним, Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.
Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко экс-главе филиала российского банка.
Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.
Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.
Виктор Бабарико признан политзаключенным.
Поддержать Виктора Бабарико возле здания суда сегодня пришли сотни белорусов и послы европейских государств.