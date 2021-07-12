закрыть
12 июля 2021, понедельник, 10:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую колонию

3
  • 12.07.2021, 9:37
  • 2,662
Виктора Бабарико этапировали в новополоцкую колонию
Виктор Бабарико

Об этом сообщили его защитники.

Сегодня утром защитники претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 г. Минска для посещения подзащитного. Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в колонию, находящуюся в Новополоцке.

Напомним, Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко экс-главе филиала российского банка.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

Поддержать Виктора Бабарико возле здания суда сегодня пришли сотни белорусов и послы европейских государств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход