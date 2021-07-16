Польша с субботы вводит новое требование к прибывшим в страну 16.07.2021, 17:16

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Новшество призвано уменьшить распространение коронавируса.

С субботы, 17 июля, все, кто прибывает в Польшу, обязаны заполнить карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF 24.

До сих пор документ, который помогает польскому министерству здравоохранения находить людей, инфицированных коронавирусом, мог заполняться на бумаге.

С субботы бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе.

Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправлением.

В форме должна быть указана следующая информация: страна, где начиналось путешествие, номер рейса, дата прибытия, имя и фамилия, номер PESEL или документ, удостоверяющий личность, контактные данные, адреса всех мест, где человек собирается остановиться в Польше в течение первых 14 дней своего пребывания (например, отель, семейный дом, курорт), информация о том, есть ли у путешественника сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест.

Заполненная электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение вируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с инфицированным.

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