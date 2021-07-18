Лента украинского режиссера с белорусскими корнями признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля 18.07.2021, 13:07

Фильм «Бабий Яр. Контекст» получил премию «Золотой глаз»

Фильм украинского режиссера, родившегося в белорусских Барановичах, Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

Об этом сообщает Facebook Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Отмечается, что "Золотой глаз" - награда для документальных фильмов.

С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

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