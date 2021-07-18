Лента украинского режиссера с белорусскими корнями признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля
- 18.07.2021, 13:07
Фильм «Бабий Яр. Контекст» получил премию «Золотой глаз»
Фильм украинского режиссера, родившегося в белорусских Барановичах, Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.
Об этом сообщает Facebook Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Отмечается, что "Золотой глаз" - награда для документальных фильмов.
С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.