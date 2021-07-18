Украинский вектор: IT-компании из Беларуси открывают новые офисы в соседней стране 1 18.07.2021, 16:42

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Офис в Киеве открыла старейшая IT-компания нашей страны.

По данным реестра украинских юрлиц, офис «Саенссофт» зарегистрирован в Киеве в ноябре 2020 года. По информации dev.by, офис функционирует, нанимается персонал.

ScienceSoft основана в Минске в 1989 году. Один из первых резидентов ПВТ. Штаб-квартира находится в США. В компании работает 700+ человек (большинство — в Минске). Ключевым владельцем является Николай Кураев.

В конце прошлого – начале этого года локализовались в Украине также PandaDoc Микиты Микадо и Сергея Борисюка, Belka Games, ISsoft Solutions, SoftTeco. Поиск сотрудников в киевский офис ведет криптобиржа Currency. сom.

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