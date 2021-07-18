На границе с Россией напали на украинских пограничников 5 18.07.2021, 18:03

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Есть пострадавшие.

В ночь на 18 июля на границе Украины с Россией в Сумской области напали на украинских пограничников, сообщает «Новое время».

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, во время нападения трое неизвестных травмировали двоих пограничников. Злоумышленники завладели табельным оружием.

В ходе совместных действий Госпогранслужбы и Нацполиции оружие удалось вернуть.

Нападавших ищут.

Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 262 и 345 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Отдельные санкции предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. На границе усилили охрану. На место инцидента выехал глава Госпогранслужбы.

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