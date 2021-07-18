На границе с Россией напали на украинских пограничников

На границе с Россией напали на украинских пограничников5
- 18.07.2021, 18:03
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Есть пострадавшие.
В ночь на 18 июля на границе Украины с Россией в Сумской области напали на украинских пограничников, сообщает «Новое время».
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, во время нападения трое неизвестных травмировали двоих пограничников. Злоумышленники завладели табельным оружием.
В ходе совместных действий Госпогранслужбы и Нацполиции оружие удалось вернуть.
Нападавших ищут.
Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 262 и 345 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Отдельные санкции предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. На границе усилили охрану. На место инцидента выехал глава Госпогранслужбы.