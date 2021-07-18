Часть редакции могилевского сайта 6tv.by покинула Беларусь 18.07.2021, 20:14

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Сообщается, что редакция прекращать свою работу не планирует.

Редактор могилевского сайта 6tv.by Дмитрий Соловьев и часть редакции покинули Беларусь, сообщает правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, 14 июля, после осмотра и изъятия техники в редакции, Соловьева вызвали в 11-е управление ГУБОПиК, где ему предложили отключить сайт под угрозой преследования по статье 342 УК. Кроме того, сообщается, что части сотрудников пригрозили уголовной расправой «за разжигание социальной розни», которая, по мнению сотрудников, присутствовала в программах о милиции.

После этого часть видеоконтента была удалена. В частности, недоступны видео совместного проекта 6tv.by и «Весны» «Повестка-шоу» с участием могилевских правозащитников и некоторые эфиры журналиста Александра Буракова-старшего.

Часть сотрудников осталась работать в Беларуси. Сообщается, что редакция прекращать свою работу не планирует.

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