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Светлана Алексиевич о протестах в Беларуси: В этой стране я хотела бы жить

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  • 18.07.2021, 22:27
  • 1,928
Светлана Алексиевич о протестах в Беларуси: В этой стране я хотела бы жить

Белорусы вышли на улицы сознательно.

Белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала в интервью польской Gazeta Wyborcza о том, что подтолкнуло белорусов к протестам:

– Работа с людьми, а также осознание зла, с которым мы ежедневно сталкивались, привели к тому, что люди поняли – хватит, невозможно больше молчать. Как будто бы вдруг вернули себе достоинство, решились на сопротивление. Вышли на улицы сознательно, в них были радость и красота. Я помню, как тогда сказала своей подруге: в этой стране я хотела бы жить.

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