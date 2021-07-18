Светлана Алексиевич о протестах в Беларуси: В этой стране я хотела бы жить

Светлана Алексиевич о протестах в Беларуси: В этой стране я хотела бы жить1
- 18.07.2021, 22:27
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Белорусы вышли на улицы сознательно.
Белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала в интервью польской Gazeta Wyborcza о том, что подтолкнуло белорусов к протестам:
– Работа с людьми, а также осознание зла, с которым мы ежедневно сталкивались, привели к тому, что люди поняли – хватит, невозможно больше молчать. Как будто бы вдруг вернули себе достоинство, решились на сопротивление. Вышли на улицы сознательно, в них были радость и красота. Я помню, как тогда сказала своей подруге: в этой стране я хотела бы жить.