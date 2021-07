Расследование вскрыло всемирную слежку за журналистами и активистами 3 19.07.2021, 12:14

5,626

Фото: Shutterstock

Для этого использовалась программа-шпион.

Программа Pegasus израильской компании NSO Group использовалась для взлома смартфонов, принадлежащих журналистам, активистам и руководителям компаний по всему миру. Об этом пишут Washington Post , Guardian и другие издания в совместном расследовании, сообщает "Радио Свобода".

Организация Forbidden Stories получила и изучила один из списков прослушивавшихся телефонов — в нем содержатся 50 тысяч номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. В ходе расследования журналисты идентифицировали владельцев 1 тысячи номеров, живущих более чем в 50 странах. В частности, в списке были найдены номера более чем тысячи французских граждан. Прослушивание французов велось из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии, следует из расследования.

Pegasus может взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское программное обеспечение может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку. Программа успешно использовалась для взлома смартфонов как жены, так и невесты убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашогги.

В списке взломанных устройств есть номера сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde во Франции, Financial Times и даже Al Jazeera в Катаре. В списке нашли номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.

В Венгрии были взломаны телефоны двух журналистов расследовательского издания Direkt36, указывает The Guardian. В списках потенциальных целей также были упомянуты телефоны других журналистов, а также юристов и неназванного оппозиционного политика. В Азербайджане в числе возможных объектов слежки называются 48 журналистов, многие из которых критиковали коррупцию и репрессии в стране.

NSO Group, которая лицензирует программу Pegasus для борьбы с преступностью, заявила, что работает с соблюдением этических норм, и назвала расследование безосновательным. Там указали, что "продолжат расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании программы и предпримут соответствующие действия".

В офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщили, что спецслужбы Венгрии регулярно контролируются правительственными и неправительственными институтами. "Нам неизвестно о каких-либо предполагаемых сборах данных, о которых говорится в запросе", — передает The Guardian слова представителя венгерского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».