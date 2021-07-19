Артисты продолжают расплачиваться за участие в «Славянском базаре-2021» 18 19.07.2021, 13:29

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Игорь Корнелюк

У Игоря Корнелюка серьезные проблемы с сердцем.

Артисты продолжают расплачиваться за участие в «Славянском базаре-2021». Об этом пишет телеграм-канал «Баста!».

Российский певец Игорь Корнелюк заявил, что «почувствовал неожиданное жжение в груди прямо во время выступления»:

- Я переболел этой заразой-коронавирусом и получил осложнение. У меня появились ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Теперь я должен с этим разбираться. Потому что сейчас вышел на сцену и почувствовал жжение в груди. До ковида ничего подобного у меня не было. Никаких проблем с сердцем не наблюдалось.

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