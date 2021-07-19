Что происходит в белорусской огуречной столице? 15 19.07.2021, 14:06

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Фермеры в Ольшанах рассказали, зачем давят огурцы автобусом.

В белорусской огуречной столице — Ольшанах Столинского района — местные фермеры уничтожают огурцы под колесами грузовика. Все дело в том, что их закупочная цена опустилась слишком низко из-за переизбытка предложения на рынке. «Онлайнер» спросил фермеров, что происходит.

Видео случившегося опубликовал портал «Першы Рэгіён». Фермер на видео топчет огурцы ногами и буксует на них микроавтобусом, приговаривая: «Вот теперь можно и по 10 копеек, нормальный огурок!»

Оказалось, закупочная цена на огурцы в Ольшанах упала до 10 копеек за килограмм. Это даже ниже их себестоимости с учетом всех затрат.

— У нас сейчас их переизбыток на рынке, продают действительно по 10 копеек. Проще уж на закатки их пустить. Людям жаль свой труд за бесценок продавать, — рассказал один из местных фермеров Иван Гриб. — Хорошо, что мы выращиваем помидоры, с ними все в этом году хорошо!

Другой местный фермер по имени Дмитрий рассказал:

— С огурцом у нас все печально. Цена упала до 10 копеек, потому что никто не берет, приемки нет на Россию, — говорит Дмитрий. — Ситуация на видео на самом деле была такая: грузили фуру огурцами и отбрасывали те, что не нравятся, так и вышла под машиной целая куча. Когда загрузили фуру, машина выезжала по этим огурцам. Люди сдают огурцы и по 10 копеек, хотя это сплошной убыток. В таком количестве их даже не засолишь.

По словам фермера, тонна огурцов стоит 100 рублей, а работник в день получает 40 рублей. Чтобы собрать тонну за день, нужно двое. Плюс топливо.

В одном из видео по огурцам проехал микроавтобус, во втором — фура. При этом в выходные на рынке в Таборах под Минском цена на огурцы составляла от 50 копеек до 1 рубля.

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