Раскрыта загадка истинной ДНК человека 19.07.2021, 19:23

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Меньше десяти процентов человеческого генома являются уникальными для людей.

Меньше десяти процентов человеческого генома являются уникальными для людей и не встречаются у ранних предков Homo sapiens. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, которые опубликовали свою статью в журнале Science Advances. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали ДНК, которую выделили из окаменелых останков вымерших неандертальцев и денисовцев, датируемых примерно 40 000 или 50 000 лет назад, а также у 279 современных людей со всего мира. Известно, что некоторая доля ДНК у анатомически современного человека является общей с неандертальцами, однако этот процент варьируется у разных людей. В новой работе ученым удалось раскрыть загадку, какая доля ДНК у человека встречаются только у современных людей.

Оказалось, что уникальными для современных Homo sapiens являются от 1,5 до 7 процентов генома. В этой истинно человеческой части ДНК находятся гены, которые связаны с нервным развитием и функциями мозга. Эти адаптивные изменения произошли за последние 600 тысяч лет.

В то же время Алан Темплтон (Alan Templeton), популяционный генетик из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, подверг сомнению предположение авторов о том, что изменения в геноме человека распределяются случайным образом, а не группируются вокруг определенных «горячих точек» в геноме.

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