В Литве предложили приравнять нелегалов с территории Беларуси к «зеленым человечкам» 5 2.07.2021, 15:30

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Это может стать одним из вариантов решения проблемы.

Литовский экономист Раймондас Куодис заявил 2 июля, что решение проблемы беспрецендентного потока нелегалов из Беларуси есть.

«Я предлагаю простое решение проблемы нелегальной миграции из Беларуси, мне кажется оно будет эффективным. Эти мигранты представляют часть плана диверсии этой страны, это не экономические мигранты, а мы относимся к ним как к бедным беженцам, которых надо приютить и накормить. Нет, это люди, которых в Литву транспортирует белорусская государственная компания», — предложил эксперт.

«Я предлагаю простое решение проблемы нелегальной миграции из Беларуси, мне кажется оно будет эффективным. Эти мигранты представляют часть плана диверсии этой страны, это не экономические мигранты, а мы относимся к ним как к бедным беженцам, которых надо приютить и накормить. Нет, это люди, которых в Литву транспортирует белорусская государственная компания», — передает его слова delfi.

«Согласно международным нормам, человека надо принять в ближайшем государстве, где безопасно, Европа глупа, думает, что можно лететь в Германию через 10 стран и таких людей называет беженцами. Это экономические мигранты, надо разделять понятия, когда мы начнем это делать, все успокоится. Но решения должны принимать политики, они что на самом деле хотят получить «зеленых» человечков», — уверен экономист.

За 1 июля литовские пограничники зафиксировали и задержали 150 нелегалов, которые перебежали через белоруско-литовской границу. Большинство из них гражданами Беларуси не являются.

Всего с начала года в Литву пытались вбежать, переползти и перелезть 822 нелегальных мигранта со стороны Беларуси.

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