По Лукашенко ударил эффект бумеранга 1 20.07.2021, 7:49

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фото: тасс

Везде «агентура» окопалась.

Эффект бумеранга. Оказывается, нелегальные мигранты имеют свойство возвращаться. «Наверное, ознакомившись с европейским раем в Литве, все же решили вернуться в белорусскую стабильность», – иронизирует телеграм-канал «Ник и Майк».

Действительно уютный отель «Юбилейный» или «Минск» от управления делами синепала и прогулки по вечернему Минску лучше, чем временный лагерь для беженцев.

Можно еще для полного счастья написать жалобу в «Центр-курорт» или еще какую-нибудь фирму, которая гарантировала «беспроблемный трансфер». И в суд белорусский подать с требованием компенсации за некачественную услугу. Или заявление написать в милицию на них же за мошенничество.

Но самым фееричным было заявление безумного главаря хунты о том, что нелегальная миграция - это «дел рук литовских бандитов». Мы с Майком вынуждены снять шляпу перед литовским преступным миром. Своих агентов они внедрили в самое сердце режима - те самые предприятия системы управления делами, а еще иракские авиалинии и, конечно, же белорусскую пограничную службу, включая самое закрытое подразделение – ОСАМ, которое курирует сын Виктор. Или у него тоже настоящая фамилия Лукашенкявичюс?

Везде агентура окопалась - ведь организовать воздушный мост Багдад - Минск и трансфер на границу с Литвой не простая задача, требующая не одного агента.

Хотя на самом деле все просто. Литовцы не видят у себя организаторов нелегальной миграции, потому что они есть только в голове у синепалого террориста. Рядом с Каддафи и Милошевичем, которые снятся.

Бред он и есть бред.

А еще раз там же, в больной голове (которую, к слову, снова не показывали крупно), в результате санкций ВВП растет на 3 процента (ну, что за магия!), то нужно больше санкций. Обрадуем синепала - американские уже на финишной прямой. Ждем рост ВВП на 3333 процента. Советуем ордынским профсоюзам отозвать жалобы на санкции и начать заваливать просьбами о введении побольше, посильнее и почаще. Как можно отрываться от генеральной линии партии? Нужно обеспечивать рост ВВП, а то саботаж какой-то получается.

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