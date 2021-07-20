Минчанка за снятие «родового проклятия» заплатила 63 тысячи долларов и более 8 тысяч евро 20 20.07.2021, 12:24

5,088

Денежные переводы оправлялись «магу Еве».

Следственный комитет расследует мошенничество в особо крупном размере. Пенсионерка из Минска 19 раз отправляла денежные переводы «магу Еве» за снятие «родового проклятия». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе прошлого года 63-летняя женщина увидела по телевизору передачу о магических ритуалах. Она позвонила по указанному номеру, где ее убедили в том, что «маг Ева» обладает специальными знаниями в области магического искусства и в силах ей помочь.

Первый раз пенсионерка заплатила за «общую диагностику» через систему международных денежных переводов — это обошлось ей в 249 долларов. «Маг Ева» сообщила, что на пенсионерке лежит «родовое проклятие» и для того, чтобы его снять необходимо провести несколько обрядов.

Всего с августа 2020 года по июнь 2021 года пенсионерка перевела 19 платежами более 63 тысяч долларов США и более 8 тысяч евро.

«Следует отметить, что потерпевшую убеждали, что вложенные денежные средства являются инвестициями в ее здоровье и, что в скором времени ей их вернут. Когда женщина решила получить обратно свои денежные средства, ее попросили заплатить подоходный налог. Под указанным предлогом потерпевшая перечислила еще более 5 тысяч долларов США. Не получив обратно своих средств, минчанка обратилась в милицию», — сообщили в СК.

Там также добавили, что потерпевшая перечисляла денежные средства в банки, расположенные в Украине. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».