США координируют с партнерами новые меры давления на режим Лукашенко 8 20.07.2021, 21:27

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Об этом заявила посол США в Минске Джулия Фишер.

Администрация Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой и странами Евросоюза продолжает координировать новые меры экономического давления в отношении режима Лукашенко, заявила во вторник посол США в республике Джули Фишер, передет ria.ru.

"Совместно с нашими партнерами, такими как Евросоюз, Канада и Великобритания, мы продолжаем координировать инструменты экономического давления в отношении Беларуси, меры по поддержке белорусского народа и привлечению (белорусского) режима к ответственности за все его злоупотребления", - сказала Фишер, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в Беларуси.

ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Беларусью нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.

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