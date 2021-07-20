Рано пташечка запела… 1 Борис Желиба

20.07.2021, 23:02

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Борис Желиба

Реальная опасность для режима Лукашенко таится в том, что к санкциям ЕС присоединятся США.

В 2020 году из всего товарного экспорта в размере 20,04 миллиарда долларов экспорт продуктов нефтепереработки (включая кокс) составил 3,1 миллиарда, то есть порядка 10%. В связи с текущим удорожанием мировых цен на нефть, экспорт нефтепродуктов в 2021 году мог бы быть значительно больше, если бы Евросоюз не ввел запрет на импорт из Беларуси нефтепродуктов по всем товарным таможенным кодам. В том же 2020 году валютная выручка от проданных нефтепродуктов в страны ЕС достигла 1,4 миллиарда долларов. Особенно повысились мировые цены на пиломатериалы и продукцию деревообработки. Поэтому сегодня буквально лес рубят – щепки летят.

На втором месте по покупке белорусских нефтепродуктов после ЕС стоит Украина. Если включить туда битум и асфальт, которых она закупает много, то выйдут те же 1,4 миллиарда долларов. Но Украина пока не присоединилась к европейским санкциям. Потери для ее рынка будут слишком ощутимы. Если белорусские НПЗ будут меньше закупать нефтяного сырья за валюту, то чистые валютные потери Беларуси, естественно, тоже уменьшаться. От прекращения экспорта нефтепродуктов в страны ЕС они оцениваются в 500 миллионов долларов, но если к санкциям все-таки присоединится Украина, то потери удвоятся (1 миллиард долларов).

Но это всё пока главным образом на бумаге. Пока же действует принцип: только бизнес и ничего личного. Многим партнерам Беларуси по экспортно-импортным операциям рвать их – себе дороже. На это и рассчитывает белорусское правительство. Положительное сальдо внешней торговли позволяет поддерживать валютный курс белорусского рубля, не допуская его обвальной девальвации, несмотря на непрерывное изъятие населением валютных депозитов в течение 18 последних месяцев подряд. За это время из банковской системы вынесено более 2 миллиардов долларов.

Аналитики подметили, что Белстат перестал публиковать подробную детализацию статистики внешней торговли. К примеру, отсутствуют на сегодня текущие данные по экспорту нефтепродуктов, калийных удобрений, машин, оборудования и механизмов, средств наземного транспорта, то есть данные по наиболее доходным статьям белорусского экспорта. То ли это технические причины, то ли потому, что на эти статьи как раз и будут влиять по нарастающей западные секторальные санкции. В этой связи на ум приходит тупой американский юмор, когда человек выбросился с сорокового этажа небоскреба и, пролетая мимо двадцатого этажа, подумал: пока ничего, оказывается, страшного.

В нашем случае хочется вспомнить другое известное выражение: рано пташечка запела…

Борис Желиба, «Народная воля»

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