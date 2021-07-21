Белый дом: США продолжат вводить санкции, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности 1 21.07.2021, 9:30

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Вашингтон поддержит народ Беларуси.

США и союзники продолжат прилагать усилия для того, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе, через санкции, сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

20 июля советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился сo Светланой Тихановской. Политик выразил поддержку народу Беларуси.

«Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками продолжат прилагать свои усилия для того, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе, через санкции», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Салливан напомнил требование администрации Байдена к белорусским властям о проведении международного расследования событий 23 мая, когда в Минске был принудительно посажен самолет авиакомпании Ryanair сообщением Афины-Вильнюс, освобождении всех политзаключенных и налаживании диалога с лидерами белорусской демократической оппозиции и гражданским обществом, который приведет к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.

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