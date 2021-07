Операция Pegasus: как Кремль залез в телефоны европейских политиков и журналистов 21.07.2021, 10:48

иллюстрационное фото Shutterstock

Консорциум из 16 влиятельных редакций и правозащитных организаций провел кропотливое расследование.

Журналистский консорциум, куда входят 16 редакций и правозащитные организации вроде Amnesty International и Forbidden Stories, провел кропотливую многомесячную работу и выяснил, что за сотнями журналистов, политиков, чиновников, активистов при помощи вредоносного ПО многие годы велась слежка, пишет Planeta.press.

Согласно расследованию под названием «Проект Pegasus», авторы которого раздобыли список из 50 тыс. телефонных номеров потенциальных жертв, среди которых журналисты Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times, слежка осуществлялась посредством «трояна» Pegasus.

ПО разработано израильской компанией NSO Group. Отмечается, что данная фирма «широко известна в узких кругах» и считается одним из мировых лидеров в разработке софта для компьютерной слежки. Клиенты: спецслужбы и полиция.

Авторы расследования также сообщили, что наибольшее количество номеров из пресловутого списка — 15 тысяч — приходится на мексиканские телефоны. Порой владельцы взломанных телефонов погибали при загадочных обстоятельствах. Немало таковых на Ближнем Востоке. Одним из главных клиентов NSO является Саудовская Аравия. Также упоминается Великобритания, Франция, Венгрия. Индия, Азербайджан, Казахстан и Пакистан.

Сведения, полученные и обнародованные журналистами и правозащитниками, уже всколыхнули весь мир. Множество редакций сейчас заняты проверками телефонов своих сотрудников, пытаясь установить, не были ли они заражены израильским «трояном».

Российский след

Каждый раз, когда вспыхивают столь масштабные скандалы — когда достоянием общественности становится информация о такого рода операциях, будь то слежка, отравление или громкое убийство, то первым же делом хочется тыкнуть пальцем в режим Владимира Путина — чекиста, оказавшегося наверху пищевой цепочки в дикой России.

Чтобы не стать жертвой конспирологии, нужно периодически напоминать себе о том, что режим Путина, несмотря на руки по локти в крови, все же не столь могущественен. Есть же еще и другие одиозные и варварские режима — в Китае, Северной Корее, Иране, Венесуэле, на Кубе. В условиях постоянно сокращающейся кормовой базы для кремлевских небожителей ведь все сложнее тянуть свои щупальца так далеко. Да?

Нет. В случае с софтом NSO, как оказалось, щупальца Кремля достаточной длины.

Инвестфонд с непонятными финансами

Известно, что контрольным пакетом акций NSO Group владеет Novalpina Capital — компания, позиционирующая себя в качестве британского (!) инвестиционного фонда.

В совет директоров NSO входят пять представителей Novalpina: Стивен Пил, Стефан Ковски, Гюнтер Шмид, Миккаэль Бетито, Герхард Шмидт.

Вместе с еще одним сотрудником «инвестфонда», Бастианом Люкеном, Стивен Пил и Стефан Ковски основали Novalpina в 2017 году.

Знакомы они давно. Работали вместе в инвесткомпании Texac Pacific Group (TPG), специализирующейся на поиске крупных компаний, чьи акции можно было бы прикупить.

И все бы ничего, если бы не секретный доклад, предположительно, подготовленный либо полицией безопасности Эстонии, либо внешней разведкой этой страны для судоходной компании Tallink, попавший в мае 2020 года в распоряжение издания Eesti Ekspress.

Как выяснилось, Tallink, искавшую кредиторов, хотела прибрать к рукам как раз Novapilna Capital, предложившая 200 млн евро по невыгодным условиям и с предложением обменять кредит на акции.

Tallink в итоге отказалась. Причиной чему, видимо, и послужил пресловутый доклад.

Авторы этого отчета сообщили, что выпускник Кембриджа и Йеля Стивен Пил, женившейся на россиянке Янине, в свое время вел бизнес в России. В те времена, когда был сотрудником TPG, где он проработал 17 лет. Он расширил зону деятельности инвесткомпании до Европы, а в 2007 году открыл российский филиал. И знаете, кто возглавил российское отделение? Некто Александр Винокуров, который в 2008 году стал зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Одним Лавровым Пил не ограничился. TPG, к примеру, вместе с карманным кремлевским Внешторгбанком (ВТБ) приобрела долю в сети магазинов «Лента». Причем, поговаривают (авторы доклада), что имел место рейдерский захват. Пил в итоге вошел в правление сети, просидев там до 2017 года.

Кроме того, TPG в 2011 году также прикупила акций ВТБ на $100 млн. В том же году зять Лаврова возглавил группу «Сумма» (владелец — олигарх Зиявудин Магомедов, попавший на сегодня в опалу и на скамью подсудимых). Эта компания под управлением Винокурова приобрела контрольный пакет акций судоходной компании FESCO, в совет директоров которой входил Стивен Пил.

В общем, сплошь круговая порука и сомнительные сделки. Правда в 2014 году Стивен Пил залег на дно и перебрался в Англию. А затем этот, по всей видимости, спящий агент проснулся, созвал друзей из TPG и создал Novalpina Capital, чтобы снова заняться скупкой ценных активов в Балтийском регионе, к которым относится, например, казино Olympic.

И, как видим, свои яйца эти инвесткукушки несколько лет тому назад подложили в гнездо мастистого разработчика софта из Израиля, столь интересного для режима Путина, ведь он позволяет получать ценную информацию о делах в ЕС и постсоветских странах, так сказать, из первых рук.

Так что да, из скандала с Pegasus торчат невероятно грандиозные кремлевские уши. И этот клубок только—только начинает распутываться в публичной плоскости. Когда будет получено больше доказательств связи Стивена Пила и Ко с российским режимом, ЕС и США предпримут соответствующие меры.

