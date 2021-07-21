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Уголовное дело правозащитника Леонида Судаленко передали в суд

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  • 21.07.2021, 13:47
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Уголовное дело правозащитника Леонида Судаленко передали в суд
ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

Вскоре станет известна дата начала процесса.

Уголовное дело Гомельского правозащитника Леонида Судаленко передали в суд Центрального района Гомеля. Вскоре станет известна дата начала процесса, сообщает «Весна».

Судаленко — председатель гомельского отделения лишенного регистрации в Беларуси ПЦ «Весна». Его задержали в январе, и с тех пор он находится в СИЗО. Вскоре правозащитнику предъявили обвинение.

Леонид Судаленко признан политзаключенным.

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