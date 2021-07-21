Польза сухого вина: пять поразительных фактов 8 21.07.2021, 14:19

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Напиток действительно обладает удивительными свойствами.

На Кавказе, как известно, много долгожителей. О причинах этого феномена долгое время идут споры. Многие связывают его с популярностью в этом регионе сухого вина. Но как так, ведь чаще всего мы слышим, что алкоголь и здоровье — понятия мало совместимые? На самом же деле этот напиток действительно обладает целебными свойствами, о которых люди знали испокон веков. Еще в античные времена о его терапевтических свойствах писал врач Гален, а Гиппократ применял вино как успокоительное и антисептик. Возможно неспроста красное вино даже считается напитком божественным, символизирующим кровь Христа. Сейчас скептики-трезвенники скажут — «ну да, придумали себе очередной повод «поправить здоровье», да еще и Гиппократом прикрылись». Возразить на это можно научно доказанными фактами, что мы далее и сделаем, сообщает hi-news.ru.

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и улучшает обмен веществ

Опыты, которые проводились Институтом биомедицинских исследований имени Августа Пи-и-Суньер в Испании показали, что потребление выдержанного белого сухого вина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эффект возникает за счет восстановления эндотелиальных клеток, устилающих кровеносные сосуды, обеспечивая тем самым кардиозащиту. Кроме того, умеренное потребление такого вина снизило количество воспалительных клеток и провоспалительных биомаркеров. К слову джин, который также применяли в ходе испытаний, такими свойствами не обладает.

Возможно, этими свойствами вина объясняется тот факт, что французы, у которых в рационе много животного жира, при этом в их крови высокий уровень холестерина, редко страдают от сердечно-сосудистых болезней и гипертонии. Но, не спешите повторять за французами. Привычка каждый день употреблять вино может перерасти в алкоголизм.

В другом испытании приняли участие пациенты, больные диабетом. Они были разделены на три группы — потребляющие красное вино, белое вино и минеральную воду. Эксперимент проводился в течение двух лет. По его завершению выяснилось, что улучшение контроля липидов и глюкозы больше всего наблюдалось у тех, кто пил красное вино. На втором месте оказались те, кто пил белое вино — у них также были улучшения, но несколько в меньшей степени. Кроме того, у этой группы людей не было повышенного артериального давления, а также не снижалась функция печени.

Улучшает работу легких

Ученые университета Баффало провели исследования, в которых приняли участия 1555 человек. Каждый из них был оценен на предмет потребления алкоголя и его вкусовых предпочтений. В итоге ученые выяснили, что пьющих вино в крови оказалась наиболее высокой концентрация защитных антиоксидантов. Как отмечают ученые это связано с функционированием легких.

Кроме того, у людей, потребляющих сухое вино, лучше были другие показатели, которые говорят о работе легких, а также влияют на продолжительность жизни. Кроме того, была улучшена работа сердца.

Улучшает работу почек

Кофейная кислота, которая содержится в белом вине, положительно влияет на работу почек, о чем сообщают итальянские исследователи. В том числе они выявили положительный эффект, который оказывают небольшие дозы кофейной кислоты на эндотелиальное повреждение. Эффект связан с окислительным стрессом.

Повышает когнитивные функции

Ряд исследований показали, что специфичные антиоксиданты, которые содержатся в сухом вине, предотвращают снижение когнитивных функций. Например, одно из таких исследований было опубликовано в журнале Nutritional Biochemistry. Опыт проводился на мышах в течение двух месяцев. Как выяснилось, обогащенная белым вином диета снижала у мышей вероятность возникновения когнитивных проблем, которые вызывают болезнь Альцгеймера.

Антисептические и бактериологические свойства

Да, Гиппократ был прав, сухое вино действительно обладает потрясающими антисептическими свойствами. В течение пяти минут в нем погибают любые возбудители тифа, а возбудители холеры не могут выжить даже в несколько раз разбавленном вине. Поэтому древней Греции и древнем Риме добавляли вино в воду, чтобы ее обеззаразить. Такой эффект объясняется наличием в вине танинов.

Кроме того, сухое вино обладает антибактериологическими свойствами, благодаря которым предупреждает развитие пяти основных вирусов гриппа, а также ряда других вирусных заболеваний.

Сколько можно пить сухого вина день

Приведенные выше факты не говорят о том, что сухое вино, чтобы оздоровиться, нужно пить ведрами. Такой подходи ничего кроме вреда не принесет. Медики рекомендуют женщинам выпивать не более одного бокала в день. Для мужчин допустимо 3-4 бокала. Это оптимальное количество, которое ученые даже приравнивают к часу занятий в спортзале. Главное в этом деле — вовремя остановиться.

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