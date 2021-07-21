Кто подставил Путина: журналистам слили документы с секретного совещания по Трампу 2 21.07.2021, 15:24

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У демократов есть неплохой шанс нанести болезненный удар по главе Кремля.

Британская газета The Guardian, ссылаясь на документы из Кремля, подтвердила 15 июля, что интерес руководства России в лице Владимира Путина к перспективному политическому дестройеру Дональду Трампу был очень высок и начал проявляться еще в начале 2016 года, пишет «Newssky».

Авторы статьи — Люк Хардинг, Джулиан Боргер и Дэн Сабба — пишут, что 22 января 2016 года при участии Путина, ключевых министров и глав спецслужб РФ состоялось секретное заседание Совета национальной безопасности РФ. Повод для столь высокого шабаша — отчет экспертного управления президента России, подготовленный в ответ на американские санкции.

Российские государственные мужи, постоянно говорившие о мягкотелом Бараке Обаме, серьезно наморщили лбы, чтобы все же найти решение — сбросить оковы санкций, введенных администрацией президента-демократа.

И, с их точки зрения, отличным выходом была ставка именно на Трампа, которого эксперты Путина охарактеризовали как «психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности, придерживающегося консервативных взглядов». Правда, добавим мы, хаотических и бессистемных. В общем, такого же, как и большая часть кремлевской братии со сдвигом по имперской фазе.

Немудрено, что Путин и его подельники надеялись на Трампа — на то, что, будучи президентом он поможет Москве устроить «социальную нестабильность» в США и ослабить собственные же позиции на переговорах. Основания так полагать у руководства РФ были. Трамп имеет богатое темное бизнес-прошлое, где в том числе нашлось место и солнцевской ОПГ, членам которой 45-й президент некогда продавал кондоминиумы в нью-йоркской Trump Tower.

И, как мы уже можем сами видеть, расчет Кремля был верен. Трампу действительно удалось расшатать американское общество до такой степени, что одна его часть вломилась в здание Капитолия. А это доселе было немыслимым для Соединенных Штатов. Последствия же события 6 января новая администрация разгребает до сих пор.

Спящий агент

Статья The Guardian на самом деле актуализирует проблему раскола в Штатах. По той простой причине, что Дональд Трамп никуда не делся. Да, он залег на дно в полях для гольфа в солнечной Флориде. Но ничего не забыл, и не простил.

И пусть публикация британцев воскрешает в памяти одиозное досье Стила, точность или достоверность изложенных в котором фактов многие подвергают сомнению, поскольку в статье The Guardian также упоминает московские делишки Трампа, но в целом, если отбросить вульгарные подробности, нет ничего прям из ряда вон выходящего. Нет сенсации.

Трамп заискивал перед Путиным? Да. Он хотел наладить диалог с Путиным? Да, всеми фибрами души.

И начал этим промышлять еще во время предвыборной кампании. Да и потом не оставлял попыток подыграть Кремлю, в том числе вытерев ноги о свою же разведку во время брифинга с Путиным в Хельсинки, когда он предпочел поверить словам российского диктатора, нежели сотрудникам американских спецслужб.

Несмотря на скандальность и противоречивость действий и заявлений Трампа всегда на пути стоял американский истеблишмент и дипстейт. Как бы он споро не очищал свою администрацию от разонравившихся ему советников, посмевших ему перечить.

В итоге, обзаведясь «друзьями», Джо Байдена Дональд Трамп в 2020 году «побить» не смог. И исчез из информационного поля, ограничиваясь лишь изредка парой-тройкой комментариев. И вот 17 июня Трамп вышел из анабиоза — выступил на своем первом rally со времен бесславного ухода из Белого дома.

Повод: встреча Путина и Байдена в Женеве. Дональд Трамп, чей политический опыт — это чудесным образом полученная одна каденция президента (в отличие от Рейгана, успевшего побыть губернатором, с которым Трамп сам себя сравнивал)… Так вот, Дональд Трамп полагал и полагает, что он справился бы лучше, чем Байден, чьи лучшие годы давно уже в прошлом, по мнению экс-президента США.

Каким образом — не сказал. Но выдал на-гора порцию пространных заявлений: от того, что это он, Трамп, остановил «Северный поток-2», а Байден его запустил; до того, что россияне его, Трампа, не любили, но при это с Путиным у него были хорошие отношения и вообще нужно отменить антироссийские санкции. Ага, с тем Путиным, чья команда экспертов, да и сам он точно считали американского политика «психически неуравновешенным человеком».

Подковерная игра

В целом же возникает стойкое ощущение, что The Guardian на самом деле писала не только о 2016, но и о 2021. Не буквально, конечно. Но статья служит еще одним отличным поводом для Демпартии перезапустить «Рашагейт» — заново расследовать дело о кооперации Трампа с Кремлем. А вместе с тем, у демократов есть неплохой шанс нанести болезненный удар уже по Путину.

Возможно, Байден не так резок как Трамп. У него иной подход — более выверенный и сложный. Он, с одной стороны, содержит репутационные издержки.

С другой стороны, позволяет ценой иллюзии слабости восстанавливать международные альянсы в Европе и Азии; снова втягивать россиян в афганские зыбучие пески посредством выведения контингента, а также плотно заняться движением криптовалюты российских хакеров, которую те получают при помощи шантажа программами-вымогателями.

Помешать реализации задуманного может нестабильность внутри США. Снова. Да, противоречия несколько ослабли, но это временное явление. Достаточно нового мощного катализатора, чтобы снова произошел социальный взрыв.

Трамп уже доказал свою способность эффективно сталкивать людей лбами. Как и Путин, ему в этом помогавший.

Однако в этой всей истории с секретным совещанием Совбеза РФ все—таки самое ключевое — это источник информации The Guardian. А именно документы с описанием хода секретной, повторюсь, встречи и прочей документации, которые журналисты смогли раздобыть.

Вопрос — как? И ответ на поверхности? Кто-то в высших эшелонах власти снова нагадил Путину на порог и сразу после Женевского саммита, во время которого Байден выдвинул четкий ультиматум: у вас есть полгода, чтобы прийти в чувство, потом будут последствия. Нагадить же мог кто-то угодно. Дворцовые интриги тем активнее, чем дольше Путин сидит на троне, на который роняют слюну многие «небожители», в том числе глава СВР Нарышкин или министр обороны Сергей Шойгу.

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