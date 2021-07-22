В Беларуси обновлен рекорд расслоения по зарплатам 5 22.07.2021, 8:27

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Разница в доходах вышла за пределы рекомендованной для страны.

Уровень расслоения на предприятиях-флагманах достиг максимума за 8 лет. Разница в доходах вышла за пределы рекомендованной для страны, пишут banki24.by.

Дважды в год в РБ крупные и средние предприятия подают сведения о заработной плате каждого работника. Отчеты приходят в статорганы по итогам мая и ноября. Как правило, отчитываются компании, на которых занято около 60% наемных работников страны.

Это довольно неплохой показатель: в соседней России отчеты приходят с предприятий, на которых работает всего четверть занятого населения. Да и замеры в РФ делают не 2 раза в год, а раз в 2 года — то есть в вчетверо реже. Подобная статистика нужна, чтобы понимать, как распределяются работники по размеру зарплат и каков уровень медианной зарплаты.

В обычном режиме это узнать нельзя, поскольку чиновники собирают сведения о зарплатных фондах и определяют среднюю зарплату простым делением фонда на количество работников.

Медианная зарплата — это такая зарплата, которая делит всю совокупность работников ровно пополам: 50% имеют зарплату ниже медианы и 50% — выше нее. Так как в каждом общество существует неравенство по доходам, то медианная зарплата на практике существенно ниже средней.

Это происходит, поскольку всегда есть высоко- и низкооплачиваемые работники. За счет высокооплачиваемых средняя зарплата как бы завышает общую «температуру по больнице».

По разнице средней и медианной зарплаты можно отслеживать уровень материального расслоения среди наемных работников. Если эта разница растет, то расслоение увеличивается.

В Беларуси считают нормальным, когда медиана и средняя отличаются на 20–25%. В мае 2021 года медианная зарплата в стране составила 1018 BYN, средняя — 1420 BYN. Разница между средним и медианным показателями достигла 28,3%. Это максимальный уровень зарплатного расслоения за 8 лет доступной статистики.

Сравните: в мае 2013 года разница между средней и медианой составляла 19%, в мае 2014-го — 20,5%, в мае 2015-го — 21,7%, в мае 2016-го — 23,7%, в мае 2017-го — 24,7%, в мае 2018-го — 24,9%, в мае 2019-го — 25,1%, в мае 2020-го — 27,2%.

Как видно, рекомендованный уровень расслоения (20–25%) был преодолен еще весной позапрошлого года и с тех пор расслоение только растет. Самая большая разница между средней и медианной зарплатой зафиксирована в Минске — 38,2%.

Медианная зарплата в столице за май 2021 года составила 1270 BYN. Это значит, что по 50% работников предприятий-флагманов Минска имели начисленную зарплату выше и ниже 1270 BYN.

В регионах медианные зарплаты ниже, но и уровень расслоения там не такой большой, как в столице. В Брестской области медиана по зарплате составила 946 BYN, а разница между средней и медианой — 19,6%, в Витебской — 910 BYN и 23% соответственно, в Гомельской — 946 BYN и 24,1%, в Гродненской — 939 BYN и 22%, в Минской — 1053 BYN и 26%, в Могилевской — 920 BYN и 19,3%.

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