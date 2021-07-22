С начала года почти 700 белорусов попросили в Польше статус беженца 22.07.2021, 9:47

Поток заявлений достиг своего пика в мае.

За первое полугодье 2021 года больше всех заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше подали граждане Беларуси — 667 человек, сообщает польское Управление по делам иностранцев.

Поток заявлений от белорусов нарастал с марта, достигнув своего пика в мае, когда за защитой обратилось свыше 150 человек.

Белорусы также лидируют по числу положительных решений о предоставлении международной защиты в рамках статуса беженца. В первом полугодии было вынесено 391 положительное решение. 282 из них были по прошениям белорусов. Абсолютно все рассмотренные в этот период заявления граждан Беларуси были удовлетворены. Более того, как отмечают в Управлении по делам беженцам, с августа 2020 года по прошениям от граждан Беларуси не последовало ни одного отказа.

Второе место по количеству поданных заявлений на предоставление статуса беженца у россиян (465 человек), далее следуют представители Афганистана (140 человек), Украины (112 человек), Турции (50 человек) и других стран.

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