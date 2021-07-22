«Макею пора собирать чемоданы и готовиться к полному забвению» 4 22.07.2021, 13:21

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Владимир Макей

Иностранных дел у режима фактически не осталось.

Совещание Лукашенко с дипломатами прошло очень неспокойно. Лукашенко и Макей фактически в открытую говорили, что Запад может получить новую «горячую точку» в Беларуси, а также устрашали соседние государства тем, что на их границах могут появиться беженцы с оружием. «Наша Нива» обсудила встречу с бывшим послом Беларуси на Кубе и Аргентине Владимиром Остапенко.

- Какие впечатления у вас оставило совещание Лукашенко с вашими бывшими коллегами?

- Макей отметил: «То, что происходит в Беларуси, не вписывается в рамки общечеловеческого понимания». Это единственное, с чем я готов согласиться. Все остальное, что озвучивалось и Макеем, и Лукашенко — это сплошное Зазеркалье. Тут нужно либо ставить диагноз, либо просто разводить руками.

После выборов режим окончательно потерял человеческое лицо. Напрашивается аналогия с португальским диктатором Салазаром, которому в старости печатали газету в единственном экземпляре.

Очевидно, что и белорусский режим делает нечто подобное — создает собственную картинку и игнорирует все, что происходит в мире реальном. Они делают вид, что удивляются санкциям, но при этом забываются, что после выборов и мирных акций появились десятки тысяч пострадавших, есть убитые, тысячи осужденных, был захвачен самолет Raynair, была спровоцирована нелегальная миграция...

Отсюда и такой угрожающий тон в разговоре с дипломатами, потому что Лукашенко боялся и боится, что эта система рассыплется, что у людей хватит совести встать и «положить партбилет на стол». Он их пугает реорганизацией, сокращениями, отзывами, конкретными примерами репрессированных дипломатов.

У действующих дипломатов есть два варианта: либо одеть маску Лукашенко, либо попытаться сохранить человеческое лицо, но последний вариант уже несовместим с работой на дипломатической должности.

- В чем сейчас функция Макея, если иностранных дел фактически не осталось?

- Если слушать пассажи Лукашенко, то Макею пора собирать чемоданы и готовиться или к непочетной старости, или к полному забвению. Вряд ли ему долго удастся усидеть на этой должности. Его попытки показать себя в привлекательном мире в глазах Лукашенко предопределены на провал.

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