Илон Маск поддержал биткоин 22.07.2021, 13:38

фото: overclockers.ru

Электрокары Tesla могут снова продавать за криптовалюту.

Во время своего выступления на конференции «The B Word» 21 июля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что при сохранении текущей тенденции с «экологичным майнингом» его электрокары могут снова начать продавать за криптовалюту, сообщает nv.ua.

«Похоже, что биткоин все больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии, и несколько мощных угольных электростанций, которые использовались для добычи криптовалюты, были закрыты, в частности, в Китае», — заявил Маск во время конференции.

По его словам, если такая тенденция сохраниться — компания Tesla может снова начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои электрокары.

Напомним, в конце марта 2021-го производитель электрокаров Tesla разрешил покупать свои автомобили за биткоины. Уже в середине мая компания отменила это решение, аргументируя тем, что для майнинга криптовалют используется слишком много ископаемого топлива. На фоне этого курс биткоина упал на 15%.

Илон Маск заявил, что Tesla снова начнет принимать криптовалюту, если добыча биткоина станет более экологичной, и курс монеты снова вырос. В ответ на заявление Маска, глава крупного китайского майнинг-пула BTC.TOP Цзян Чжуер написал в Twitter, что они выполнили условие о «более экологичной» добыче монеты.

По словам Чжуера, майнеры теперь потребляют более половины доли чистой энергии для добычи биткоина.

«Сейчас все майнинговые предприятия в провинциях Синьцзян, Внутренняя Монголия и Цинхай остановлены, остались только гидроэнергетические фермы в Сычуани. В настоящее время использование чистой энергии для добычи биткоина уже превышает 50%»,ー написал основатель BTC.TOP.

Это изменение связано с новым запретом властей КНР в отношении биткоина, — майнерам в некоторых регионах запретили использовать мощности местных электросетей, которые работают преимущественно за счет сжигания угля, для добычи криптовалюты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».