Telegram-канал БОР: Скоро остановится ММЗ

Telegram-канал БОР: Скоро остановится ММЗ10
- 22.07.2021, 14:22
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Это связано с проблемами на тракторном заводе.
Telegram-канал Белорусского объединения рабочих, который ранее сообщал о проблемах на Минском тракторном заводе, сообщает, что частичная остановка предприятия может привести к проблемам на другом производстве — Минском моторном заводе:
— Есть информация по второй литейке МТЗ .Одна вагранка (топливная печь шахтного типа, служащая для переплавки чугуна) «заказлена». То есть в ней застыл чугун и пока его не вынут, пользоваться ей нельзя. Пытаются выдолбить его оттуда уже дней 20.
Вторая может работать через день: сутки плавит, сутки на обслуживании. Основная продукция — блоки цилиндров для Минского моторного завода, второй поставщик — ГАЗ — закрыт на месяц на обслуживание .
Есть еще одна засада: вторая литейка работает только на чешском коксе, а его нет. Польский или украинский не подходит. На российском чугун плавить вообще не могут — малая теплоотдача, запредельное количество серы и других примесей.
Скоро станет моторный завод.