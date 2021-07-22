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Белорусский рабочий: Наши требования остались прежними

  • 22.07.2021, 16:44
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Белорусский рабочий: Наши требования остались прежними
фото: ТАСС

Главное — не забывать, что мы боремся за нашу свободу.

Друзья, белорусы! Давайте снова объединяться для нашей общей цели. Давайте вместе приведем уже нашу страну к победе. Политический труп из Дроздов пора выносить, поделился своим мнением с Telegram-каналом «Баста!» читатель.

Каждый должен понять, что от него зависит многое. Тысячи свечей могут загореться от одной-единственной свечи, а ее жизньот этого не станет короче. Счастье никогда не станет меньше, если разделить его с другим. А самый лучший способ помочь себе — это начать помогать другим.

Продвижение к успеху требует времени, а еще дисциплины. Мы должны не останавливаться ни на минуту, пока ее не достигнем. И это обязательно случится. Наши марши повторятся с еще большей силой. Главное не забывать, что мы белорусы. Не забывать, что мы боремся за нашу свободу и свободу наших детей и внуков.

Наши требования остались прежними: освобождение всех политзаключенных и незаконно осужденных, новые свободные выборы без участия диктатора. И мы обязательно сделаем все, для того чтобы это быстрее произошло.

Санкции «избивают» узурпатора каждый месяц. Так пусть еще каждый рабочий присоединится и усилит их действие. Я уверен, что на каждом заводе, как и на моем, на многие нормы охраны труда начальство, мягко говоря, забивает, тем самым не обеспечивает безопасность рабочему. Рабочий, начни уже думать о своей безопасности. О своей семье. Нарушения техники безопасности — твое полное право отказаться от работы. Работаем вполсилы, ровно на столько, сколько они нам платят. По соотношению к тому, как выросли цены, это просто копейки. Подачки, чтобы протянуть до следующего рабочего дня. Давайте беречь себя и уважать. Прикорытники точно не стоят того, чтобы мы выживали на производствах и рисковали здоровьем ежедневно.

Стачке быть!

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