Сергей Дылевский: Готовимся к забастовке! 22.07.2021, 17:20

Сергей Дылевский

фото: charter97.org

За свои права нужно бороться.

Одним из лидеров забастовочного движения Беларуси Сергей Дылевский во время разговора на Youtube-канале Malanka Media рассказал, как лучше всего подготовится к забастовке:

— Эффективная забастовка заключается всего лишь в том, чтобы максимальное количество людей не вышло на работу, то есть не приступило к работе, чтобы станок не запустился.

Как лучше всего подойти к подготовке забастовки всем и каждому — это максимально обезопасить себя, я имею в виду, в финансовом плане. Запастись продуктами, создать какую-то финансовую подушку. Ни на кино тратить деньги, ни на шмотки, а подойти к этому с умом. Получил зарплату — отложи какую-то сумму, которой тебе хватить, что кормить семью две недели.

И в первую очередь — моральным нужно быть готовым к этому.

Наша задача, Белорусского объединения рабочих, именно подготовить почву, чтобы люди максимально комфортно пережили две-три недели, пока страна будет бастовать.

Также Сергей Дылевский призвал белорусских рабочих бороться за свои права:

— Суть всего, что мы делаем, суть всех этих обращений именно в том, чтобы показать людям, что нельзя так больше жить. Невозможно работать на убитом оборудовании, работать в полуразваленных ценах, получать за это копейки и не видеть никакой отдачи от властей за то, что мы их кормим.

Вот это была самая главная цель моего видеообращения, а также призвать все-таки людей начать бороться за свои права. Мы самая сильная, можно сказать, прослойка населения, я имею в виду физически сильная. И мы можем бороться за свои права. Как в юридическом поле, так и физическом.

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