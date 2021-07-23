«Мы, белорусы, должны вернуть себе свободу» 23.07.2021, 7:40

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Никакой передышки узурпатору и его хунте!

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:

— Мы все хотим свободы, поэтому мы не ждем перемен, мы за них боремся!

Не даем передышки узурпатору и его фашистской хунте! Не останавливаемся! Продолжаем борьбу. Победа обязательно будет за нами!

Точка невозврата режима трехпроцентного уже пройдена. Неопреодолимое желание обрести долгожданную свободу побеждает всякий страх.

Бандиты вооружены и бесчеловечны, но их мало.

Нас, – людей, кто требует возвращения закона, выборов и гражданских прав, – подавляющее большинство. Мы остановим строительство концлагеря размером со страну.

И экономическим сопротивлением диктатуре. И дальнейшим ростом самоорганизации. И любыми другими усилиями по демонтажу тирании и преследования за преступления против белорусов. И, конечно же, массовым выходом на улицы.

Никто не говорит, что будет просто, но мы — белорусы — должны вернуть себе свободу!

Время выбрало нас!

Вместе мы — сила

Страна, объединяемся и не молчим!

Страна очнись!

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