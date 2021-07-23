Медики выяснили, как Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson's защищают от штамма «Дельта» 2 23.07.2021, 7:52

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Специалисты провели ряд экспериментов.

Две дозы вакцин Pfizer или AstraZeneca почти так же эффективны против штамма коронавируса Дельта, как и против ранее доминирующего варианта Альфа. При этом препарат компании Johnson & Johnson вырабатывает меньше антител против Дельты по сравнению с другими вакцинами в эксперименте.

Как сообщает Reuters, исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, подтверждает предыдущие выводы об эффективности вакцин Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca. Хотя и отмечает, что одной дозы недостаточно для высокой защиты.

Так, две дозы препарата Pfizer на 88% эффективны в предотвращении заболевания штаммом Дельта, по сравнению с 93,7% против варианта Альфа.

Две дозы AstraZeneca были эффективны против Дельты на 67% по сравнению с 74,5% эффективности против Альфы.

По данным Business Insider, однодозная вакцина Johnson & Johnson показала более слабый ответ антител против штамма Дельта по сравнению с Moderna и Pfizer.

Если в лабораторном эксперименте для вакцин Moderna и Pfizer ответ антител был в среднем в три раза ниже против Дельты, то для укола J&J в 5,4 раза ниже.

Доктор Нед Ландау, руководивший экспериментом, сказал CNBC, что люди, получившие вакцину Johnson & Johnson, "должны рассмотреть возможность второй дозы этой же вакцины – или от Pfizer, или Moderna".

Но эксперты говорят, что об этих результатах беспокоиться не стоит. По их мнению, лабораторное исследование не соответствует реальной жизни, где Johnson & Johnson может работать против штамма Дельта.

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