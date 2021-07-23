Министр рыболовства Норвегии рассказал о вреде «таракана» 3 23.07.2021, 10:30

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фото: РИА НОВОСТИ

Для североевропейских рыболовов грядет рекордный год, но с горбушей что-то не так.

Почему одни говорят, что горбуша — ценный ресурс, а другие выбрасывают эту рыбу тоннами в море? Почему министр рыболовства Норвегии окрестил ее «северонорвежским тараканом», хотя раньше хвалил ее вкус? Почему ее называют «русским захватчиком»?

NRK объясняет, что не так с горбушей из России (перевод — inosmi.ru).

Горбуша, тихоокеанский лосось или «русский лосось» — у этой знаменитой рыбы куча имен.

Этим летом двухкилограммовая рыба несколько нетрадиционной внешности привлекла особенно много внимания.

Но почему некоторые говорят, что горбуша — огромный ресурс, а другие выбрасывают эту рыбу тоннами в море, лишь бы избежать ужасных загрязнений?

В чем различие между «обычным» лососем и горбушей?

Естественный регион обитания для горбуши — северные районы Тихого океана, поэтому ее и называют тихоокеанским лососем. А вот атлантический лосось, к которому мы привыкли, живет в Северной Атлантике.

По данным Норвежского института природных исследований, горбуша начала распространяться в норвежских реках в 1960-х годах, после того как ее запустили в воды в районе российского Кольского полуострова.

В море горбуша очень напоминает атлантического лосося. Внешне их отличают лишь черные пятнышки на хвостовом плавнике горбуши. А еще со временем у нее образуется горб.

Как и «обычный» лосось, горбуша плывет вверх по течению рек на нерест. Именно тогда она и обзаводится своим характерным горбом.

Почему ее так много в этом году?

Жизненный цикл горбуши длится два года, а нерестится она только в нечетные годы. Поскольку она дает потомство только в нечетные годы, то и ее потомки пойдут на нерест тоже в нечетный год. Поэтому заранее было известно, что в этом году ее будет очень много.

«Долгое время зарегистрированные уловы не превышали пары сотен экземпляров. Но в 2017 году внезапно ее стало гораздо больше: было зарегистрировано 11 тысяч рыб. Двумя годами позже все повторилось», — рассказал NRK ученый из Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен (Henrik. H. Berntsen).

2021 год, похоже, станет рекордным по количеству горбуши. Большая ее часть обитает в Финнмарке и Тромсё, но она заходит и далеко на юг, например, в Осло-фьорд.

Горбуша — деликатес или несъедобная дрянь?

«Это просто джекпот!» — сказал министр рыболовства Одд Эмиль Ингебритсен (Odd Emil Ingebrigtsen) о вкусе этой рыбы.

Ранее этим летом он приезжал в Тромсё, чтобы узнать о горбуше побольше.

Но несколькими месяцами позже, он, вероятно, такого уже не сказал бы. Дело в том, что эту рыбу можно есть только в начале сезона, и, желательно, лишь ту, что выловлена в море. В период нереста ее мясо теряет цвет, и рыба становится мягкой и несъедобной.

Тем не менее в рыболовной промышленности в основном видят в этой рыбе большой потенциал.

«Раз она уже все равно здесь, надо попытаться добыть ее и использовать», — сказал ранее NRK директор компании Lyder Fisk AS Свейн Людер (Svein Lyder).

Может, горбуша — это новый камчатский краб? Этот вид тоже был ранее в черном списке, но Людер успешно нашел ему применение.

Так что, вероятно, и горбуша не настолько уж противная и ни на что не годная.

В чем проблема?

Горбуше у нас не рады, потому что она может вытеснить другую рыбу, например, лосось и форель, если сможет свободно плавать в наших реках. Она угрожает всей речной экосистеме.

«Она может появляться в реках в очень больших количествах. Если тысячи горбуш зайдут в реку, где живет пара сотен лососей, едва ли последние выдержат конкуренцию за питание. Горбуша породит миллионы мальков, которые будут бороться с мальками других лососевых за еду и жизненное пространство», — объяснил Хенрик Бернтсен из Норвежского института природных исследований.

Так что эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало.

Поэтому горбуша тоже попала в черный список в Норвегии, и правительство в этом году намерено потратить миллион крон, чтобы избавиться от нее.

Но горбуша — крепкий орешек.

Она невероятно плодовита, а ее потомство очень жизнеспособно. Она быстро растет и легко поднимается по самым бурным рекам. При этом живет она всего от 22 до 24 месяцев. Вся рыба погибает после нереста, загрязняя реки.

Приходится предпринимать немалые усилия, чтобы физически убрать ее из водоемов. Например, все больше рыбаков занимаются этим в Вестре Якобсэльв в Финнмарке. Только на прошлой неделе они выловили 3,6 тысяч горбуш.

Тем, кто ловит горбушу в море, тоже рекомендуется сообщать об улове, чтобы ведомство природных ресурсов Финнмарка могло вести учет поголовья этой рыбы.

Тот, кто соблюдает это правило, даже получает возможность выиграть рыболовные снасти. Что очень кстати — ведь с ними можно выловить еще больше горбуши.

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