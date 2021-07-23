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Медики рассказали, как снизить давление за пять минут

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  • 23.07.2021, 13:23
  • 16,886
Медики рассказали, как снизить давление за пять минут

Исследование провели специалисты из Университета Колорадо.

Высокое кровяное давление является чрезвычайно распространенным симптомом и считается основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты и сердечные приступы, которые, в свою очередь, являются одной из наиболее частых причин смерти. Недавно стало ясно, что высокое кровяное давление можно эффективно снизить с помощью специальной пятиминутной программы силовых тренировок, пишет u-news.com.ua.

Медики из Университета Колорадо в Боулдере сообщили о своих исследованиях. Результаты исследования были опубликованы в «Журнале Американской кардиологической ассоциации».

«Inspiratory Muscle Strength Training (IMST, Силовая тренировка на вдохе) «можно провести в вашем собственном доме за пять минут, пока вы смотрите телевизор», — говорит руководитель исследования.

IMST был разработан еще в 1980-х годах, чтобы помочь пациентам с критическими респираторными заболеваниями укрепить диафрагму и другие инспираторные (респираторные) мышцы. Для энергичного вдоха используется специальное устройство, создающее сопротивление.

В рамках нового исследования исследователи изучили влияние IMST на 36 взрослых в возрасте от 50 до 79 лет с систолическим артериальным давлением выше среднего. Половина участников завершила IMST с высоким сопротивлением в течение шести недель, а другая половина прошла IMST с плацебо, где сопротивление было намного ниже.

«Через шесть недель систолическое артериальное давление в группе IMST упало в среднем на девять пунктов, что обычно превышает снижение, достигаемое при ходьбе в течение 30 минут пять дней в неделю», — сообщают исследователи.

Это снижение соответствует эффектам некоторых гипотензивных препаратов, и даже через шесть недель после окончания IMST большинство этих улучшений осталось.

«Мы определили новый тип терапии, который снижает кровяное давление без введения фармакологических веществ людям и с гораздо большей приверженностью, чем при аэробных тренировках», — резюмирует автор исследования Дуг Силс.

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