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Пролет «эффективных менеджеров» над Аргентиной

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 23.07.2021, 14:34
  • 4,070
Пролет «эффективных менеджеров» над Аргентиной

Кто в этом виноват?

Опять РФПИ близкого к Путину финансиста Дмитриева, не может выполнить обязательства по поставкам антиковидной вакцины «Спутник V». Сначала была Гватемала, теперь – Аргентина. Снова срываются сроки. Скандал. Позор.

Кто в этом виноват? Американцы? На кого «эффективные менеджеры» на этот раз будут спихивать свои провалы? На власти Аргентины? Они-то как раз вежливы и расположены к сотрудничеству с Россией.

Читатель на сайте «Эха Москвы» пишет:

«Не очень понятно зачем заключать контракты на поставку, если заведомо не в состоянии их выполнить. Приоритет по поводу собственного народа понятен и одобряем, но зачем дурить людям головы и выставлять себя посмешищем? Застолбить место на рынке и сдуться? Еще глупее чем не застолбить».

Да. Вспомним, как Путин спасал мир «первой зарегистрированной». Самообман. Надувательство. На этом стоит вся российская власть. Нижестоящие начальнички врут тем, что сверху, и так до «царя горы». А тот и «сам обманываться рад».

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