Плохой трубопровод 2 Игорь Яковенко

23.07.2021, 17:05

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Игорь Яковенко

Политика путинской Россия не предусматривает дипломатии.

"Украина, закрой рот!" - с таким лозунгом 21.07.2021 вышла программа "60 минут", ставшая в последнее время основной ударной силой в информационной войне. Соловьиный помет теперь только по воскресеньям, Дмитрий Киселев, видимо, отдыхает, так что Скабеева держит линию фронта практически в одиночку.

Идею, что США затыкают рот Украине, Скабеева и ее "эксперты" обнаружили в издании Politico в статье, опубликованной 21.07.2021. Это американское издание российский официоз вообще очень любит. Статьи из Politico постоянно перепечатывает интернет-портал ИноСМИ.ру, принадлежащий МИА "Россия сегодня", где гендиректором служит Дмитрий Киселев, а главным редактором Маргарита Симоньян.

Если верить статье Politico, ссылающейся на источники в Белом доме, после достигнутой договоренности между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2" администрация Байдена призывает Киев отказаться от дальнейшей критики проекта, предупреждая, что публичное выражение несогласия может навредить его отношениям с США.

Между тем статья в Politico, предупреждающая Киев о возможных негативных последствиях его чрезмерной активности в противостоянии "Северному потоку-2", вполне ожидаемо, вызвала противоположный эффект в Киеве. Комментируя публикацию, советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк в среду пообещал, что Киев продолжит работу по противодействию реализации "Северного потока-2", не оглядываясь на сообщения в СМИ.

Никаких зримых свидетельств того, что кто-то в администрации Байдена призвал кого-то в Киеве прекратить критику "Северного потока-2", а тем более угрожал порчей отношений между США и Украиной, не существует. Никто из окружение Байдена ничего подобного не говорил. Напротив, замглавы Госдепа США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате США заявила:

"Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину".

Никаких негативных высказываний в отношении Украины от официальных представителей США в последнее время не было. Только слова поддержки. Например, Джордж Кент, американский дипломат отвечающий за европейское и евразийское направления политики в госдепе США, посоветовал российским войскам, находящимся на Донбассе "собираться до дому".

"Северный поток-2" в США ругательски ругают в конгрессе США представители обеих партий. Что к этому может добавить критика со стороны Украины, непонятно. Еще менее понятно другое. "Северный поток-2" - оружие Путина, которое бьет, прежде всего, по интересам Украины. В этой ситуации публичная критика этого проекта со стороны Киева естественна, неизбежна и неостановима. Любая попытка любого официального представителя США предотвратить эту критику публично будет воспринята в штыки по обе стороны Атлантики и приведет к дискредитации этого политика. Еще худшие последствия наступят, если кто-то из американцев попытался бы сделать нечто подобное в приватном разговоре с кем-либо из офиса украинского президента, или непосредственно с Зеленским. В этом случае шансы на то, что такие попытки станут достоянием гласности близки к 100%, а последующий позор окажется намного больше. Так что публикация в Politico – это, скорее всего, либо выдумка журналистов, либо слив тех сотрудников администрации Белого дома, которые лоббируют интересы Путина. Процесс шредеризации, коррупционного разложения политических элит Запада у Путина поставлен на широкую ногу и подкреплен громадными бюджетами.

В любом случае эта публикация в американском издании стала настоящим подарком для Скабеевой и ее "экспертов". Тема: "Украина, закрой свой рот!" приписываемая Соединенным Штатам так понравилась Скабеевой и своре ее "экспертов", что они никак не могли выпустить ее изо рта с постоянно повторяли на все лады, смаковали ее и обсасывали как любимый с детства леденцовый петушок на палочке.

Больше других радовался вице-спикер Петр Толстой, который уже не знал, как ему еще унизить соседнюю страну, которую он и ему подобные зачем-то называют "братской". И наконец, выдал: "Украина – это Россия без Путина!". Видимо, в голове Петра Олеговича это самое страшное, что может случиться со страной – остаться без Путина. Сомневаюсь, что формула Петра Толстого верна и наличие в России Путина является тем главным и единственным что отличает Украину от России, но лозунг "Россия без Путина" не случайно был главным во время всех протестных акций. Так что Толстой просто озвучил главную мечту всех нормальных граждан России и лишний раз продемонстрировал пропасть между содержимым своей головы и тем, представлениями о добре и зле нормальных граждан.

Объяснив украинцам, что их главная беда в том, что у них нет Путина, Петр Толстой немедленно рассказал им как эту беду изжить. "Вам надо вернуться домой, в Россию", - ласковым тоном, каким увещевают капризного малыша, убеждал Толстой, - "и хватит изображать незалежность". После чего вице-спикер вкратце обрисовал текущую ситуацию вокруг Украины: "Не надо надеяться на американцев, на немцев, на поляков – они вас всегда обманут, предадут и кинут! Вы – русские!". – "С вами Бог!" - тут же встряла Скабеева, почему-то с глумливой интонацией.

Если оставить в стороне кривляния обитателей российских ток-шоу, среди которых, увы много действующих российских политиков, то одним из главных вопросов в связи с "Северным потоком-2" остается долгосрочность газового транзита через Украину.

Власти США и ФРГ договорились что станут добиваться продления контракта по транзиту газа через Украину, срок которого истекает в 2024 году, еще на десять лет. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров о судьбе проекта "Северный поток-2". Для этого у Германии остается рычаг давления на Россию и "Газпром" — немецкий регулятор может не разрешить использовать "Северный поток-2" более чем наполовину. Это произойдет как в том случае, если Путин будет использовать трубу как дубину, так и в случае, если Москва откажется продлять срок контракта по газовому транзиту через Украину.

Изумительный комментарий по поводу этой договоренности дал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Поражает — если это правда — договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна…", - иронически заметил Лавров. Ернический отсыл к дедушке Крылову с уподоблением Германии, крупнейшей европейской страны – Моське, превращает Лаврова в шута горохового, который верно служит своему барину и по долгу службы поливает помоями чужого барина. Совмещать статус министра иностранных дел и шута горохового крайне сложно, поскольку с гороховыми шутами серьезных переговоров как правило не ведут. В баснях Крылова не написано, что в руках Германии находятся целый набор рычагов, способных повысить договороспособность Москвы. Включая Третий энергетический пакет ЕС, который предусматривает отделение активов энергетических компаний от транспортных, передачу трубы независимым операторам, резервирование 50% мощностей трубопровода для перекачки ресурсов независимых компаний и полная открытость финансовой стороны дела, в том числе тарифы на транстпортировку.

Хихиканье Лаврова – не просто признак деградации некогда неплохого дипломата, который постепенно превратился в конферансье, уже порой неотличимого по стилистике от такого сугубо комедийного персонажа как Мария Захарова. Впрочем, политика путинской Россия не предусматривает дипломатии. Это место занимает военная агрессия, коррупционное растление политических элит других стран, шантаж, торговля неприятностями и "переваривание" соседних стран методом внешнего пищеварения путем вертолетной раздачи паспортов. Именно таким методом были переварены Абхазия и Южная Осетия, которые Россия отторгла от Грузии. Именно таким образом сейчас перевариваются ДНР и ЛНР, где роздано уже полмиллиона российских паспортов, а в челом граждане Украины получили около миллиона паспортов РФ. Это готовый мотив для вторжения – защищаем своих граждан.

"Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак . Ну, а что такое геноцид Россия будет определять сама. "Северный поток-2", вертолетная раздача паспортов гражданам Украины и бряцание оружием возле ее границ – это звенья одной цепи. Ослабить Украину экономически с помощью новой трубы, разложить ее изнутри с помощью вертолетной раздачи паспортов, спровоцировать социально-экономический кризис, устроить беспорядки, пролить кровь – это обязательно! а когда прольется кровь объявить о геноциде и двинуть войска. Пока Путин в Кремле, Украина в опасности, - похоже, это стали понимать не только в Украине, но и на Западе.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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