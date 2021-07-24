Мария Колесникова передала необычное пожелание

Мария Колесникова передала необычное пожелание1
- 24.07.2021, 17:24
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Она очень рада, когда ей отправляют ноты.
Мария Колесникова — профессиональный музыкант. В прошлом году она вошла в команду Виктора Бабарико. Суд над Марией Колесниковой еще не начинался. Сейчас политзаключенная находится в минской «володарке». И очень скучает без музыки.
«В тюрьме нет музыки — для Марии Колесниковой это настоящая пытка.
Поэтому она очень рада, когда ей отправляют ноты и она может представить музыку в своей голове. Отправьте ноты для Маши, ей будет очень приятно», — вот такое сообщение появилось в Telegram-канале Виктора Бабарико.