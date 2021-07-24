Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра 24.07.2021, 18:01

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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, днем 25 июля местами по стране максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

В Минске, Витебске и Гродно в воскресенье ожидается температура воздуха +26…+28°C. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет жарче: воздух может нагреться до +28…+30°C.

Во всех регионах Беларуси ожидают переменную облачность, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Ветер будет неустойчивый, 3−8 м/с.

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