Российский оппозиционер Навальный трогательно поздравил жену с днем рождения 24.07.2021, 18:34

2,350

Политзаключенный «пообещал расплавить стекла, которые их разделяют».

Российский оппозиционер Алексей Навальный, незаконно находящийся в заключении, поздравил супругу Юлию с днем рождения, пообещав, что «расплавит» стекла, разделяющие его с женой.

«Возненавидел стекла. Потому что уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком — тоже стекло. […] Стекло мы рано или поздно расплавим ладонями. И комедии снова станут смешными. Люблю», — написал он в Instagram.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».