«Нужно подготовиться к тому, чтобы остаться дома и не выходить на работу» 1 25.07.2021, 10:22

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Фото: тАСС

Власти должны выполнить три наших требования.

Протест — это, конечно, дело благородное и, безусловно, важное. Но каждому из нас хочется ходить в кино, гулять по вечерам с друзьями, проводить время с семьей на природе. В общем, жить спокойной жизнью. И это нормально, когда у тебя хорошая работа и ты можешь себе это позволить. В «белорусских» реалиях едва ли, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих».

И вот здесь важно для самого себя ответить на ряд вопросов:

Ваши права соблюдаются на рабочих местах?

Руководство интересуется, хватает ли вам зарплаты на нормальные продукты?

Если с вами что-то случится на производстве, вы получите компенсацию?

Если ваше руководство накосячит, не будете ли вы виноватым в этом?

Можете ли вы за счет своей зарплаты обеспечить своим детям достойное образование?

Когда, а главное если вы доживете до пенсии, вам будет хватать на необходимые лекарства?

Так, может, не будем только о протесте? Давайте позаботится о себе.

Откладывайте средства.

Закупайте продукты впрок.

Замедляйте производство как можете.

Это все позволит нам всем вместе подготовиться к тому, чтобы остаться дома и не выходить на работу до тех пор, пока наши требования не будут выполнены:

Отставка Лукашенко.

Освобождение всех невинно осужденных.

Новые, честные выборы.

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