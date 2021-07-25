«Нужно подготовиться к тому, чтобы остаться дома и не выходить на работу»1
- 25.07.2021, 10:22
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Власти должны выполнить три наших требования.
Протест — это, конечно, дело благородное и, безусловно, важное. Но каждому из нас хочется ходить в кино, гулять по вечерам с друзьями, проводить время с семьей на природе. В общем, жить спокойной жизнью. И это нормально, когда у тебя хорошая работа и ты можешь себе это позволить. В «белорусских» реалиях едва ли, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих».
И вот здесь важно для самого себя ответить на ряд вопросов:
Ваши права соблюдаются на рабочих местах?
Руководство интересуется, хватает ли вам зарплаты на нормальные продукты?
Если с вами что-то случится на производстве, вы получите компенсацию?
Если ваше руководство накосячит, не будете ли вы виноватым в этом?
Можете ли вы за счет своей зарплаты обеспечить своим детям достойное образование?
Когда, а главное если вы доживете до пенсии, вам будет хватать на необходимые лекарства?
Так, может, не будем только о протесте? Давайте позаботится о себе.
Откладывайте средства.
Закупайте продукты впрок.
Замедляйте производство как можете.
Это все позволит нам всем вместе подготовиться к тому, чтобы остаться дома и не выходить на работу до тех пор, пока наши требования не будут выполнены:
Отставка Лукашенко.
Освобождение всех невинно осужденных.
Новые, честные выборы.