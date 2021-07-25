Маленький медведь, решивший искупаться в миске с водой, стал звездой Сети 1 25.07.2021, 19:54

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Видеохит из Южной Каролины.

В Южной Каролине медвежонок поплескался в миске с питьевой водой. Ругать его за это, конечно, не стали, пишет «Медуза».

Во-первых — плещется он так, что немедленно хочется повторить за ним. Во-вторых, перед тем, как начать играть, он несколько раз дал пять присматривающей за ним женщине. В-третьих, он целиком залез в эту миску, просто потрясающе! А потом еще и отряхнулся, устроив всем вокруг летний душ.

Впрочем, у этой истории есть и другое измерение. Ее главный герой родился в неволе, так как вид, к которому он принадлежит, находится на грани вымирания в дикой природе (что это за вид не уточняется). Этот радостный медвежонок — часть программы по восстановлению популяции. Так что пусть продолжает, для него ничего не жалко!

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