Российский суд отправил шамана Габышева на принудительное лечение

Российский суд отправил шамана Габышева на принудительное лечение5
- 26.07.2021, 10:37
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Его будет обжаловать решение суда.
Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева, получившего известность своим походом в Москву с целью "изгнать Путина", на принудительное лечение по делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. Об этом "Сибирь.Реалии" сообщил адвокат Алексей Прянишников.
По словам Прянишникова, срок принудительного лечения не определен. В ходе лечения над Габышевым будет осуществляться "интенсивное наблюдение". Защита Габышева будет обжаловать решение суда. "Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как в будет в нашем случае, я не могу сказать, но практика показывает, что срок бывает именно такой", - отметил адвокат.
Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.