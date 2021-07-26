«Метель из бабочек» добралась и до Витебска 26.07.2021, 19:02

1,380

Фото: vitebsk.cc

Видеофакт.

В двадцатых числах июля жители Могилева наблюдали массовый вылет бабочек-однодневок. На днях «метель» из умирающих мотыльков заметили и в Витебске.

25 июля бабочки-однодневки роились у фонарей с двух сторон Кировского моста. При этом на южной стороне их было настолько много, что пешеходам приходилось проходить сквозь роящихся насекомых. То же самое повторилось и 26 июля, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Ранее массовый вылет бабочек-однодневок наблюдали в Могилеве. Там это явление можно увидеть раз в четыре года. Поденки (так они называются) массово вылетают для спаривания. После этого самцы сразу погибают, а самки умрут, после того как отложат яйца.

Никакой опасности для людей они не представляют. Разве что доставляют дискомфорт тем, кто боится насекомых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».