«Метель из бабочек» добралась и до Витебска
- 26.07.2021, 19:02
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Видеофакт.
В двадцатых числах июля жители Могилева наблюдали массовый вылет бабочек-однодневок. На днях «метель» из умирающих мотыльков заметили и в Витебске.
25 июля бабочки-однодневки роились у фонарей с двух сторон Кировского моста. При этом на южной стороне их было настолько много, что пешеходам приходилось проходить сквозь роящихся насекомых. То же самое повторилось и 26 июля, сообщают «Народныя навіны Віцебска».
Ранее массовый вылет бабочек-однодневок наблюдали в Могилеве. Там это явление можно увидеть раз в четыре года. Поденки (так они называются) массово вылетают для спаривания. После этого самцы сразу погибают, а самки умрут, после того как отложат яйца.
Никакой опасности для людей они не представляют. Разве что доставляют дискомфорт тем, кто боится насекомых.