закрыть
26 июля 2021, понедельник, 21:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Первые в истории Олимпиады соревнования по скейбордингу выиграла 13-летняя японка

  • 26.07.2021, 20:07
  • 1,728
Первые в истории Олимпиады соревнования по скейбордингу выиграла 13-летняя японка
фото: instagram.com/tokyo2020

Сейчас известно, что второе место досталось ровеснице победительницы - 13-летней бразильянке.

13-летняя жительница Японии Момиджи Нисия завоевала золото во время соревнований по уличному скейтбордингу среди женщин, в рамках Олимпийских игр. Среди мужчин - первое место также досталось японцу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сейчас известно, что второе место досталось ровеснице победительницы - 13-летней бразильянке Раясси Лил, а 16-летняя японка Фуни Накаяси получила бронзу. Учитывая средний возраст победителей по уличному скейтбордингу среди женщин - это самая молодая команда в истории Олимпийских игр.

Стоит отметить, что Момиджи Нисия старше самой молодой победительницы в соревнований Марджори Гестринг (одержала победу в соревнованиях по прыжкам с трамплина в Берлине 1936 года) лишь на 63 дня.

В частности, в соревнованиях по уличному скейтбордингу среди мужчин, первое место занял также японец - Юто Хоригоме.

Заметим, что скейтбординг является одним из новых видов спорта, которые добавили в Олимпийские игры в Токио. К списку также можно отнести:

каратэ;

серфинг;

скалолазание;

бейсбол/софтбол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР