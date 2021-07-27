Мнение: Лукашенко повторяет ход мыслей кумира в 1945 году 7 27.07.2021, 9:37

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фото: тасс

Судьба будет такой же.

На неделе хунта планирует две встречи с руководством Курчатовского института. Сначала – главарь, затем – Головченко. Тема встречи – переработка ядерных отходов. Правда, пират уже проговаривался, что ядерный отходы - ценный продукт. Мы, конечно, не специалисты, но думаем, что кто-то нашему синепалу подсказал, что из отходов можно смастерить ядерное оружие, пусть даже грязное, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Раньше на «гражданских» реакторах вырабатывали плутоний, сейчас - наоборот, утилизируют. В любом случае ход мыслей, как у кумира в 1945 году, - нужно вундарваффе. Правда, и судьба будет такая же по итогу. На свалке истории.

Кроме того, на завтрашней встрече с главарем будет затронута и тема стабильности работы АЭС, которая несколько недель назад в очередной раз была «планово» отключена. Прогноз Ника – будет все валить на россиян. Ну, а кто еще может быть виноват в бедах самозванца? Впрочем, это правильно - держать шаловливые синие пальцы подальше от красной кнопки.

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