Начался суд по «сахарному делу», из-за которого разворачивали самолет «Белавиа» 27.07.2021, 20:32

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Кто по нему проходит.

В Минске сегодня начали рассматривать так называемое «сахарное дело». Обвиняемыми по нему проходят 10 человек. Среди них нет бывшего работника ГУБОПиК МВД, которого также ранее задерживали. Напомним, про это дело стало известно в январе 2020 года, когда над Вроцлавом развернули самолет «Белавиа» Минск — Мюнхен и сняли с него в Гродно руководителя одного из сахарных заводов. Zerkalo.io рассказывает, кто проходит по «сахарному делу», а также вспоминаем, с чего все начиналось и как развивалось.

Что за «сахарное дело»

Это дело началось в конце января 2020 года, тогда задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании, несколько бизнесменов и бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихиню. К примеру, летевшего в отпуск директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича сняли с самолета «Белавиа» Минск — Мюнхен. Для этого лайнер развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно.

На задержанных завели уголовные дела по фактам получения и дачи взяток.

В феврале прошлого года в КГБ, комментируя это дело, заявляли в эфире «Беларусь 1», что фигуранты передавали взятки раз в три недели, а покровительствовал этой схеме Владимир Тихиня. По данным КГБ, он сообщал директорам заводов разыскных мероприятий в отношении них, давал им советы по конспирации, за это получал денежное вознаграждение.

По данным силовиков, заводы отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная ее часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ.

В Генпрокуратуре позднее сообщали, что «все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности».

Кто из обвиняемых оказался в суде

«Сахарное дело» сегодня начали рассматривать в суде Заводского района Минска. Процесс проходит в открытом режиме. По делу проходит 10 человек.

Среди обвиняемых, как значится в расписании судебных заседаний суда Заводского района Минска, — директора сахарных заводов Михаил Криштапович (завод в Городее), Николай Прудник (в Слуцке), Дмитрий Егоров (в Скиделе) и Виктор Миронов (в Жабинке). В их числе еще директор Белорусской сахарной компании в Москве Дмитрий Кириллов, руководитель российской компании «Полимер», которая занимается оптовой торговлей, Сергей Кононенко, а также Андрей Гладкий, который ранее занимал руководящую должность на Жабинковском сахарном заводе.

По этом делу также проходят три женщины — Виктория Сушкова, Оксана Пашкевич, Инна Фоминых.

Виктория Сушкова, судя по информации в Сети, была одним из руководителей компании «Евротарэкс», которая специализируется на производстве полипропиленовых тканых мешков. Эта компания фигурировала ранее в сюжетах госТВ по «сахарному делу».

Чем занимались до задержания Оксана Пашкевич и Инна Фоминых, не удалось пока узнать.

При этом среди обвиняемых по этому делу не значится Владимир Тихиня. Ранее в августе 2020 года появилась информация, что он вышел на свободу, ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

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